Женя Огурцова сообщила, что на лечение дочери ей требуется примерно 24 млн рублей в год

Недавно Женя Огурцова призналась в том, что ее дочь Ева страдает от редкого генетического заболевания — ахондроплазии.

Сегодня же звезда сериала «Ранетки» откровенном поделилась своими проблемами, связанными с маленьким ребенком.

«По факту ахондроплазия никак не лечится. Существуют только хирургические удлинения, однако мы с мужем пока что не готовы к этому. Недавно появился какой-то препарат, который может немного поправить ситуацию. Один год терапии с его применением стоит примерно 24 миллиона рублей. Колоть нужно его с двух лет. Когда еще открыты зоны роста», — рассказала Женя в личном микроблоге в соцсети.

Знаменитость добавила, что в настоящее время существует один благотворительный фонд, который помогает деткам с подобными заболеваниями.

Кстати, сейчас Женя со своей семьей проживает в Турции. Там Огурцова не собирается навсегда оставаться. Также артистка воспитывает сына Марка, который родился от дизайнера Анатолия Рамонова. Супруги разошлись не на позитивной ноте.