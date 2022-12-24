В США обозначили позицию по инциденту на «Северном потоке»

Представитель американского внешнеполитического ведомства в интервью агентству РИА Новости рассказал о позиции США вокруг инцидента на газопроводе «Северный поток». Он отметил, что американские политические власти расценивают это происшествие как диверсию, они намерены продолжать тесное сотрудничество и взаимную координацию общих действий по проведению расследования этого инцидента.

Ранее российский президент Путин заявил, что за организацией и проведением взрывов стоят государства, которым выгодно, чтобы поставки природного газа из РФ и в Европу проходили через украинскую территорию.

Представитель государственного департамента США, комментируя мнение Путина, только повторил:

«Мы говорили, что это была диверсия».