Журналист издания New York Post Симко-Беднарски опубликовал статью, в которой рассказал о характеристиках нового ядерного оружия российской армии ракет «Сармат». Читатели в комментариях отреагировали на материал, обращаясь к внешнеполитической тематике.

Один из них отметил, что следует урегулировать украинский кризис через дипломатические переговоры, пока ситуация не дошла до прямого противостояния между США и Российской Федерацией. Он считает, что для этого нужно надавить на руководителя киевского режима Зеленского.

Другой читатель выразил мнение по поводу принятия на вооружение российской армии этого ракетного комплекса, что политическое руководство РФ имеет право принимать меры для защиты государства.