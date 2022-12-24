Лукашенко обратился к Алиеву

В этом году в Кремле отказались от проведения крупных мероприятий, которые всегда проходили в конце года. Но коллегия Минобороны РФ была проведена.
В центре Екатеринбурга этой ночью сняли баннер с буквой Z, который был размещен в поддержку российской армии еще 13 апреля. Вывешенный плакат убрали
Российский депутат, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов поддержал петербургского бизнесмена Евгения Пригожина в
Реалити-шоу канала «Пятницы!» «Новые пацанки» подходит к концу. В проекте осталось всего пять участниц - Амина Усманилаева, Валерия Вакарчук, Кира
Бессменным ведущим российского телешоу "Сто к одному" являлся Александр Гуревич. В 2022 году он принял решение уйти из развлекательной программы
Певица Ирина Салтыкова после ухода из телешоу «Суперстар! Возвращение» продолжает смотреть эту программу. Артистка рассказала, за кого она болеет в
В среду, 21 декабря, 154 пострадавших на скользких улицах Петербурга были доставлены в городские стационары. Как отмечают активисты, в условиях
Включение Адмиралтейского района Петербурга в зону платной парковки в ноябре вызвало бурную реакцию у проживающих там автомобилистов, которые не
Военный эксперт, постоянный член «Изборского клуба» Владислав Шурыгин заявил, что появились признаки подготовки ВС Украины к зимнему наступлению. Как
Грядущие новогодние праздники будут скромнее, чем годом ранее. Из-за подорожания продуктов в Петербурге многие откажутся от икры и красной рыбы. Об
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle