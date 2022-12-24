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Лукашенко обратился к Алиеву

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Лукашенко обратился к Алиеву
В Мире
Фото из открытых источников

Белорусский президент Лукашенко сегодня 24 декабря поздравил политического руководителя азербайджанского государства Алиева с днем рождения и выразил свое мнение о результатах его политики за последние годы. 

Лукашенко считает, что президент Азербайджана на своем посту принимает активные усилия для улучшения ситуации в государстве в самых разных сферах, например, экономической, социальной.

Политический руководитель белорусского государства вспомнил заявление Алиева, которое он сделал двадцать лет назад. В нем азербайджанский президент выразил мнение, что ситуация в разных сферах в государстве будет улучшаться. Лукашенко считает, что Алиеву удается справляться с этой задачей. 

«Знаю, азербайджанский народ высоко ценит ваши усилия, направленные на развитие экономики и социальной сферы государства, защиту его внешнеполитических интересов, рост благосостояния граждан», – отметил Лукашенко.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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