Лукашенко обратился к Алиеву

Белорусский президент Лукашенко сегодня 24 декабря поздравил политического руководителя азербайджанского государства Алиева с днем рождения и выразил свое мнение о результатах его политики за последние годы.

Лукашенко считает, что президент Азербайджана на своем посту принимает активные усилия для улучшения ситуации в государстве в самых разных сферах, например, экономической, социальной.

Политический руководитель белорусского государства вспомнил заявление Алиева, которое он сделал двадцать лет назад. В нем азербайджанский президент выразил мнение, что ситуация в разных сферах в государстве будет улучшаться. Лукашенко считает, что Алиеву удается справляться с этой задачей.

«Знаю, азербайджанский народ высоко ценит ваши усилия, направленные на развитие экономики и социальной сферы государства, защиту его внешнеполитических интересов, рост благосостояния граждан», – отметил Лукашенко.