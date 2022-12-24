Орбан выступает за продолжение экономического сотрудничества с Россией

В этом году в Кремле отказались от проведения крупных мероприятий, которые всегда проходили в конце года. Но коллегия Минобороны РФ была проведена.
В центре Екатеринбурга этой ночью сняли баннер с буквой Z, который был размещен в поддержку российской армии еще 13 апреля. Вывешенный плакат убрали
Еще с лета Вооруженные силы Украины начали не только активно собирать информацию об обороне Крыма, но и активно ее прощупывать. Стоит только
Реалити-шоу канала «Пятницы!» «Новые пацанки» подходит к концу. В проекте осталось всего пять участниц - Амина Усманилаева, Валерия Вакарчук, Кира
Бессменным ведущим российского телешоу "Сто к одному" являлся Александр Гуревич. В 2022 году он принял решение уйти из развлекательной программы
Знаменитый российский актер Владимир Яглыч часто появляется на экранах. Недавно в Сети было опубликовано фото знаменитости, которое ужаснуло его
Включение Адмиралтейского района Петербурга в зону платной парковки в ноябре вызвало бурную реакцию у проживающих там автомобилистов, которые не
Военный эксперт, постоянный член «Изборского клуба» Владислав Шурыгин заявил, что появились признаки подготовки ВС Украины к зимнему наступлению. Как
Грядущие новогодние праздники будут скромнее, чем годом ранее. Из-за подорожания продуктов в Петербурге многие откажутся от икры и красной рыбы. Об
Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес уверен, что ВСУ смогут вернуть Крым до конца августа 2023 года. Озвучивая прогнозы касательно
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