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Орбан выступает за продолжение экономического сотрудничества с Россией

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Орбан выступает за продолжение экономического сотрудничества с Россией
В Мире
Фото из открытых источников

Руководитель венгерского правительства Орбан сообщил для издания Magyar Nemzet, что считает одной из задач на своем посту сохранение тесного экономического сотрудничества с Российской Федерацией. Политик подчеркнул, что его мнение по вопросу об отношениях с Россией всегда было именно таким. Орбан отметил, что политические власти Венгрии в украинском кризисе занимают сторону киевского режима, но при этом их представители не хотят прекращать экономическое сотрудничество с российскими компаниями.

«Не в наших интересах отказываться от всех экономических отношений с Россией», – заявил венгерский премьер-министр.

Он указал, что всегда выступал против введения санкций Европейским союзом, но Венгрия не пользовалась правом вето при их принятии с целью не нарушать внутриполитической солидарности в ЕС.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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