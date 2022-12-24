Орбан выступает за продолжение экономического сотрудничества с Россией

Руководитель венгерского правительства Орбан сообщил для издания Magyar Nemzet, что считает одной из задач на своем посту сохранение тесного экономического сотрудничества с Российской Федерацией. Политик подчеркнул, что его мнение по вопросу об отношениях с Россией всегда было именно таким. Орбан отметил, что политические власти Венгрии в украинском кризисе занимают сторону киевского режима, но при этом их представители не хотят прекращать экономическое сотрудничество с российскими компаниями.

«Не в наших интересах отказываться от всех экономических отношений с Россией», – заявил венгерский премьер-министр.

Он указал, что всегда выступал против введения санкций Европейским союзом, но Венгрия не пользовалась правом вето при их принятии с целью не нарушать внутриполитической солидарности в ЕС.