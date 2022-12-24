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Сунак провел новое назначение в правительство

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Сунак провел новое назначение в правительство
В Мире
Фото из открытых источников

Издание Guardian сообщает о кадровом решении руководителя британского правительства Сунака. Он назначил в качестве консультанта в кабинет министров редактора выпускаемого каждую неделю журнала Spectator Форсайта. Уточняется, что в этом издании он работал с материалом на политическую тематику.

В публикации Guardian отмечается, что Форсайт уже давно знаком с Сунаком и они поддерживают дружеские отношения. Теперь работник в сфере средств массовой информации назначен в правительство для решения министерских вопросов.

Сунак вступил в должность британского премьер-министра после того, как в отставку подала Трасс, которая проработала менее двух месяцев в качестве руководителя правительства.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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