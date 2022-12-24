Анатолий Белый заявил, что 84-летняя Лия Ахеджакова переживает неизвестные ей ранее эмоции в Израиле

Анатолий Белый и Лия Ахеджакова не так давно встретились в Израиле, куда оба переехали на ПМЖ. Российские актеры активно выступают против проведения спецоперации, поэтому устраивают свою жизнь за рубежом.

И Белый, и Ахеджакова подвергаются жесткой критике со стороны российских граждан и некоторых своих коллег. Теперь артистам не остается ничего, как друг друга защищать.

«В Москве таких эмоций у Лии Меджидовны не было. Она уникальная, она — это душа. То, что сейчас испытывает, какие эмоции выливаются из нее — дорогого стоит», - сказал Анатолий о Ахеджаковой, которая посмотрела на израильской сцене его очередной спектакль.

По словам 50-летнего Анатолия, она очень высоко оценила его актерскую игру.

«Мы обнялись, потом пошел к ней на спектакль — мы обменялись визитами», — добавил он.

Между прочим, 84-летняя Народная артистка России старается не принимать близко к сердцу все негативные сообщения и критику в свой адресс, хотя некоторые высказывания все же расстраивают знаменитую актрису.