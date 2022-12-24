Балерина Волочкова на январской свадьбе с кондитером Дмитрием появится в наряде русской Снегурочки

Анастасия Волочкова призналась, какой она видит свою будущую январскую свадьбу с кондитером Дмитрием. Ждать лета и надевать классическое свадебное платье балерина не намерена. Артистка хочет настоящей зимней сказки.

Именно с ней связана история любви будущего жениха и невесты. Об этом сама танцовщица рассказала в закулисье музыкального фестиваля «Новое Радио ДВИЖ».

По словам Насти, каждая женщина мечтает о красивой свадьбе, особенно, если она творческая натура. Любвеобильная балерина захотела в день бракосочетания отказаться от стереотипов, а также сотворить волшебство.

«Мой любимый человек в мою жизнь вошел в образе Деда Мороза. Я просто для себя решила —хочу свадьбу в зиме! Хочу в Лапландии, либо в Великом Устюге, откуда и родом мой Дед Мороз! Мне не нужно этих свадебных платьев, уже пять раз надевала на свадьбу свою. Я в наряде Снегурочки буду, шикарном. Мне хочется по-русски, а как сейчас не по-русски? Мы должны сейчас все по-русски объединяться, и отмечать торжества!» — сказала прима.