Дом певицы Аллы Пугачёвой готовят к её приезду в РФ на Новый год

В роскошном замке Аллы Пугачёвой двое суток моют окна, протирают пыль. Соседи Примадонны предполагают, что хозяйка особняка будет отмечать Новый год в РФ.

Замок в подмосковной деревне Грязь пустует с того времени, как знаменитые владельцы покинули страну и затем обосновались в Израиле. Накануне соседи Народной артистки заметили, что в доме началась настоящая суета. На территорию жилища стали заезжать машины клининговых служб. Не исключено, что полным ходом идут приготовления к визиту певицы, которая, по слухам, планирует 30 декабря вернутся в Россию и встретить на родине грядущий Новый год.

«Хотя у нее высокий забор, с улицы было видно, как люди мыли окна. Ждут возвращения хозяйки», — сообщили местные жители деревни Грязь.

Поклонники Пугачёвой давно предполагали, что артистка время от времени будет приезжать в РФ, как на дачу. К тому же, возвращение звезды может быть связано с тем, что недавно израильская полиция задержала нескольких сотрудников миграционной службы, которых подозревают в незаконной выдаче паспортов российским гражданам. Ходят слухи, что Примадонна также может лишиться израильского документа.



