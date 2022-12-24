Иван Краско сообщил, что не может без помощи подняться на сцену из-за серьезных проблем со здоровьем

Иван Краско, который совсем недавно выписался из Мариинской больницы, решил не выходить из своей квартиры и не рисковать здоровьем без острой необходимости. Причина, по которой 92-летний артист собирается оставаться в затворничестве – это сильный гололёд в Санкт-Петербурге.

Не так давно Ивана Ивановича госпитализировали в больницу и положили в отделение неотложной кардиологии. Сейчас Народный артист Российской Федерации уже находится дома. Но передвигается актер с трудом.

Не могу выйти никак. Держусь за рукав сына, иначе не получается никак. Сам не рискую выходить. Вон, вчера как всё обледенело, — рассказал Краско.

Артист добавил, что его выводят на сцену театра, поскольку сам он не может двигаться самостоятельно. Подняться на театральные подмостки нет возможности из-за плохого зрения.

Также он признался, что из больницы его «отпустили» из-за того, что в воскресенье, 25 декабря, собирается играть в спектакле «Утоли мои печали».