Юлия Пересильд отпустила дочек одних на премьеру фильма «Чебурашки»

В столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера новых приключений героя детства — Чебурашки. Одна из самых долгожданных детских картин 2022 года была представлен на суд первых зрителей.

На ковровой дорожке появились яркие представители отечественного шоу-бизнеса. В частности, словно рыба в воде себя чувствовали дочери Юлии Пересильд и Алексея Учителя. 13-летняя Анна и 9-летняя Мария не в первый раз одни посещают светские рауты без сопровождения своих звездных родителей, и, по всей видимости, этому очень рады.

Добавим, что на светском мероприятии появилась 9-летняя дочь актера Ивана Колесникова — Вера. Девочка с удовольствием позировала перед камерами и раздавала интервью, не стесняясь сниматься в одиночку.

К удивлению журналистов на дорожке появился Леонид Каневский с женой. Его единственная дочь Наталья Каневская стала художником по костюмам в ленте. Также охотно позировала Полина Максимова с коллегой по кинофильму Сергеем Лавыгиным, и обладательница голоса Чебурашки Ольга Кузьмина с сыном.