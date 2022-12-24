Критик Сергей Соседов не хочет работать с Ольгой Бузовой после скандала на шоу Беларуси «Фактор.BY»

Историк музыки Сергей Соседов сильно разругался с поющей телеведущей Ольгой Бузовой во время очередного выпуска шоу «Фактор BY»в Беларуси. Музыкальный критик обвинил артистку в бездарности и непомпетентности. Он заявил, что ведущая не имеет никакого права судить участников музыкального конкурса.

Соседов осудил Ольгу за то, что она находится в кресле жюри и со всей серьезностью заявил, что больше не хочет работать вместе с Бузовой.

«Здесь говорят профессионалы - педагоги по вокалу, композиторы, а не кто-то».

«Я - это кто-то?» .

«Оля, тебе оценивать такое выступление не по плечу. У тебя таких знаний нет. Не могу, когда начинают ерунду какую-то говорить!»

В ответ исполнительница слова критика назвала «хамством».

«Я даже не начала говорить про выступление! Вы своим хамством перебили меня».

«Я хам - посмотрите на нее… Это смешно! Не хочу работать с ней больше, она пиарит своих - за бабки».