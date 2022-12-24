Мать Тимати Симона Юнусова поставила диагноз своей восьмилетней внучке Алисе

Мать популярного рэпера Тимати Симона Юнусова рассказала поклонникам о своей восьмилетней внучке Алисе. Девочка родилась от ее сына и модели Алены Шишковой. Бабушка безумно любит внучку и много времени с ней проводит.

После посещения балетной школы, где в настоящее время занимается Алиса, Симона вынесла вердикт и поставила свой диагноз наследнице.

«Скорее всего, Алиса на сцене Мариинского и Большого театров не станцует. Зато у нее останется видеоролик того, как грациозно она убегает за кулисы», — написала недавно звездная бабушка.

Как объяснила женщина, у Алисы есть некие проблемы с координацией. Именно из-за этого ее решили отдать на танцы.

Стоит напомнить, что ранее мама Тимати яростно защищала первые успехи девочки в танцах. Симона Юнусова критиковала подписчиков, которые подмечали отсутствие таланта у маленькой начинающей балерины.