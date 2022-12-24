Гражданский муж певицы Славы признал свою вину в семейных проблемах

Роман Данилицкого и певицы начался в нулевых. Спустя несколько лет у пары на свет появилась дочь Антонина. В последнее время в семье не заладилось. Слава сообщила, что их отношения подошли к концу. При этом она не стала называть причину недопониманий с возлюбленным.

Что касается предпринимателя, он не оставил без внимания заявление избранницы и намекнул, что хочет ее вернуть.

«Я Анатолий, муж Насти, отец Антонины. Все, что заявила Настя — эмоциональная реакция на проблемы, которые накопились. Мы не смогли увидеться и обговорить это. Я виноват во многом. Тем не менее, люблю ее и хочу сохранить отношения, если нельзя вернуться в то время, когда были неразделимы» — написал Анатолий.

Подписчики певицы накинулись с критикой на бизнесмена, но другие пожелали ему помириться со своей возлюбленной.