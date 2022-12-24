Гражданский муж певицы Славы признал свою вину в семейных проблемах

Роман Данилицкого и певицы начался в нулевых. Спустя несколько лет у пары на свет появилась дочь Антонина. В последнее время в семье не заладилось. Слава сообщила, что их отношения подошли к концу. При этом она не стала называть причину недопониманий с возлюбленным.
Что касается предпринимателя, он не оставил без внимания заявление избранницы и намекнул, что хочет ее вернуть.
Подписчики певицы накинулись с критикой на бизнесмена, но другие пожелали ему помириться со своей возлюбленной.
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