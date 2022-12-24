На конкурсе «Мисс Вселенная-2022» Украину представит участница в костюме «Воина света»

В январе в Соединенных Штатах Америки пройдет международный конкурс "Мисс Вселенная-2022". Участницы со всего мира активно готовятся к предстоящему грандиозному мероприятию.

Виктория Апанасенко, которая является победительницей конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная", будет представлять Украину на шоу "Мисс Вселенная-2022" в костюме "Воина света". Об этом сегодня, 24 декабря, написало издание "Страна.ua".

Символический наряд красотки был создан специально для нее. Автором костюма является украинский дизайнер Леся Патока. Конкурс красоты состоится в середине января следуюего года в Новом Орлеане (штат Луизиана).

"Этот костюм символизирует борьбу украинского народа с тьмой, он оберегает его, как Архангел Михаил и защищает Украину", - сказала Леся Патока.



