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На съемках новогоднего телешоу кролик накакал прямо на Филиппа Киркорова

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На съемках новогоднего телешоу кролик накакал прямо на Филиппа Киркорова
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Фото из открытых источников

В преддверии Нового года-2023 на российских телеканалах вовсю проходят съемки разных новогодних телевизионных шоу. Во время одной из таких съемок знаменитые артисты Сергей Лазарев и Филипп Киркоров напугали кролика.

Соответствующий видеоролик был опубликован в Telegram-канале "Звездач". Киркоров и Лазарев, которые предстали перед публикой в королевских коронах, настолько громко поздравляли россиян с наступающим Новым годом, что кролик, находящийся в руках Филиппа Бедросовича, настолько испугался и справил нужду прямо на короля российской поп-эстрады.

"Он на меня какет", — крикнул Киркоров.

От такой неожиданности артист быстро выронил животное из рук. Но другие звезды успели его поймать, поэтому символ наступающего года не пострадал.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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