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Не справляетесь – освободите место. Петербуржцы раскритиковали Беглова после призыва «понять и простить» коммунальщиков

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Не справляетесь – освободите место. Петербуржцы раскритиковали Беглова после призыва «понять и простить» коммунальщиков
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

После заявления губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о необходимости создать «соответствующие условия», а также оказывать помощь и поддержку работникам коммунальных служб в зимний период, на градоначальника обрушилась новая волна критики. Петербуржцы напомнили главе города, что обеспечивать упомянутые им условия – это его непосредственная обязанность и, если он с ней не справляется, то губернаторское кресло следует передать более способному руководителю.

В эфире телеканала «78» губернатор Беглов прокомментировал ситуацию с некачественной уборкой снега в Северной столице, обратив внимание, что к сотрудникам коммунальной сферы следует относиться терпимее, ведь им приходится работать в усиленном режиме и без выходных.

«Хотел быть отметить, что, когда люди работают по три недели без выходных в усиленном режиме, можно их, конечно, ругать, но нужно создать им и соответствующие условия. Я бы сказал, их нужно поддержать и помогать. Им сегодня непросто, сложно», – объяснил Александр Дмитриевич.

Пользователи социальных сетей негативно отреагировали на заявление градоначальника, отметив, что на улицах города практически не видно ни дворников, ни обещанной Смольным снегоуборочной техники, о закупках которой чиновники регулярно отчитывались минувшей осенью. Петербуржцы не исключают, что коммунальщики работают исключительно на даче Беглова, у здания городской администрации и у Законодательного собрания, но не на других городских территориях. Некоторые комментаторы с иронией предположили, что снег в Петербурге перестанет идти сразу после того, как действующий градоначальник уйдет со своей должности.

 Горожане также напомнили губернатору, что упомянутые им создание условий, поддержка и помощь входят в его прямые обязанности. Если Беглов с этими задачами не справляется, считают петербуржцы, то губернаторское место следует передать более компетентному руководителю. По мнению жителей Северной столицы, для города сам Александр Дмитриевич стал «наболевшей» проблемой, ведь из года в года им приходится выслушивать от него одни и те же оправдания.

 Как объяснил один из комментаторов, вся суть работы действующего градоначальника заключается в попытках убедить граждан в том, что все «под контролем», несмотря на полное отсутствие организации процесса снегоуборки, и в последствии за «героическую» работу городской администрации повысить чиновникам зарплаты и премии. Многие горожане заявляют, что слушать подобные заявления Беглова уже становится противно, и веры такому губернатору – ноль.

 Стоит отметить, что прошлой зимой Александр Беглов признал, что провал снегоуборочной кампании находится в зоне ответственности губернатора Санкт-Петербурга. Однако, анализируя выступление градоначальника в этом году, СМИ пришли к выводу, что глава региона изменил свое отношение к уборке города зимой и фактически не хочет лично отвечать за качество уборки Северной столицы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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