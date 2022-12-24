Ольга Бузова и Сергей Соседов разругались в Белоруссии из-за певца Ивана Дятлова из Вичуги

Очередной этап конкурса «Фактор.BY» состоялся в минувшую пятницу, 23 декабря, в Беларуси. Участник из Вичуги Иван Дятлов спел композицию Селин Дион.

Наставник парня Сергей Соседов, который не скрывает своего восхищения подопечным, отметил, что эту песню мог «вытянуть» лишь Иван. Ольга Бузова попросила музыкального критика не унижать других участников подобными сравнениями. Но не успела певица договорить фразу, с критикой опять выступил Соседов. Перебив телеведущую он еще раз сказал о необыкновенном таланте Ивана. Бузову эксперт упрекнул в том, что она является некомпетентной, поэтому не вправе высказываться по поводу Дятлова. Ольга назвала Сергея хамом, а вот Ивану в очередной раз адресовала свои слова восхищения.

Серега в свою очередь подчеркнул, что первое выступление Ивана, когда он спел «Песню о далекой родине», произвело настоящий фурор, а сегодняшнее исполнение лично у него не вызвало никаких эмоций.

Отметим, что по итогам зрительского голосования Дятлов прошел в следующий тур, который состоится 30 декабря.