Певица Цыганова жестко раскритиковала россиянок за неумение одеваться

Вика Цыганова рассказала в беседе с журналистами, что ей не нравится, как одеваются русские женщины. По мнению певицы, в выборе одежды современные дамы руководствуются стереотипами, поэтому похожи друг на друга.

Как отметила артистка, прочитав книгу Софи Лорен «Женщина и красота», она приняла решение тоже написать книгу, которая связана с одеждой ее личного бренда TSIGANOVA. Вика уточнила, что она хотела бы отразить в тексте видение нового образа женщин и облика РФ.

«Мне не нравится, как одеваются девушки, как выглядят, мыслят. Они все похожи друг на друга, все стандартные. Не хотят иметь семью, детей, брать за все ответственность», – высказалась Цыганова.

По словам исполнительницы, имидж русской женщины должен быть светлым, благообразным, добрым. Часто идеи россиян в дизайне одежды используют западные производители, а затем тем же россиянам продают за большие деньги.

«Мы смотрим и думаем, у них там – да, мы же ничего не умеем. Мы умеем все. Нас разучили это делать», –резюмировала она.