Певица Слава проводит свободное время с бывшим мужем после тяжелого разрыва

Сегодня отмечает день рождения младшая дочь певицы Славы. Антонине исполнилось 11 лет. Девочка появилась на свет от предпринимателя Анатолия Данилицкого. Бизнесмен неоднократно делал певице предложение руки и сердца, но она не захотела официально оформлять их отношения, поэтому наследница носит фамилию Сланевская.

Праздник решили устроить в семейном кругу в красивом ландшафтном парке. К празднованию присоединился Анатолий Данилицкий, о расставании с которым заявила Слава. Судя по всему, родители решили забыть на время былые обиды и провести время вместе с именинницей.

В соцсетях артистка опубликовала видео, на котором непринужденно общается с экс-мужем. Правда, за общим столом в одном из ресторанов супруги сидели раздельно.

Напомним, на минувшей неделе исполнительница ошарашила поклонников неожиданной новостью. Звезда эстрады сообщила, что расстается с избранником после 18 лет отношений.