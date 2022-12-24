Продюсер Виктор Дробыш назвал имя белорусского певца, за которым будущее

Популярный российский продюсер и композитор Виктор Дробыш в очередном интервью российскому изданию teleprogramma.pro назвал имя белорусского певца, за которым, по его мнению, будущее.

При ответе на вопрос репортеров о том, есть ли у Дробыша какие-то любимые артисты из числа тех, с кем удалось ему ранее поработать, он без сомнений ответил, что такие исполнители есть.

Своим любимым артистом отечественной эстрады 56-летний продюсер назвал Стаса Пьеху. Вместе с тем, Виктор Якович назвал имена тех певцов, за которыми будущее. В их числе оказался белорус.

Я считаю, что будущее за Сашкой Ивановым (певец IVAN - прим. ред.), а также Гузель Хасановой, Лизой Гинзбург.

Дробыш добавил, что это именно те молодые таланты, с которыми ему было очень приятно работать.







