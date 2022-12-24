Пугачева может вернуться назад в РФ из-за проблем, связанных с оформлением израильского паспорта

Стало известно о том, что Алла Пугачева, покинувшая Россию, может вернуться назад на родину перед Новым годом, точнее 30 декабря. Причиной этому могли стать проблемы, которые связаны с оформлением израильского паспорта. Об этом написал портал "Царьград".

Как оказалось, Алла Борисовна со своим молодым супругом обвенчалась в одной из православных церквей. Это же является нарушением во время оформления и получения вида на жительство Израиля. Супруги, зная об этом, оформили израильские паспорта не по официальной процедуре, а при помощи взятки.

В Израиле произошел настоящий скандал по этому поводу. Некоторые сотрудники Управления регистрации населения были задержаны по подозрениях в получении взятки. К слову, поговаривают, Ксения Собчак тоже использовала подобную схему, когда оформила паспорт через "неких заинтересованных лиц".

"В итоге Пугачёва, как и Собчак, получили проблемы. Они грубо нарушили израильское законодательство, когда приобрели паспорт страны нечестным способом", - пишет публицист Владимир Хомяков.