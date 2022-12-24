Соседов раскритиковал Бузову за слова об участнике вокального шоу «Фактор.BY»

В этом году в Кремле отказались от проведения крупных мероприятий, которые всегда проходили в конце года. Но коллегия Минобороны РФ была проведена.
В центре Екатеринбурга этой ночью сняли баннер с буквой Z, который был размещен в поддержку российской армии еще 13 апреля. Вывешенный плакат убрали
Еще с лета Вооруженные силы Украины начали не только активно собирать информацию об обороне Крыма, но и активно ее прощупывать. Стоит только
В роскошном замке Аллы Пугачёвой двое суток моют окна, протирают пыль. Соседи Примадонны предполагают, что хозяйка особняка будет отмечать Новый год
Певица Ирина Салтыкова после ухода из телешоу «Суперстар! Возвращение» продолжает смотреть эту программу. Артистка рассказала, за кого она болеет в
Очередной этап конкурса «Фактор.BY» состоялся в минувшую пятницу, 23 декабря, в Беларуси. Участник из Вичуги Иван Дятлов спел композицию Селин Дион.
В среду, 21 декабря, 154 пострадавших на скользких улицах Петербурга были доставлены в городские стационары. Как отмечают активисты, в условиях
Грядущие новогодние праздники будут скромнее, чем годом ранее. Из-за подорожания продуктов в Петербурге многие откажутся от икры и красной рыбы. Об
Военный эксперт, постоянный член «Изборского клуба» Владислав Шурыгин заявил, что появились признаки подготовки ВС Украины к зимнему наступлению. Как
Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес уверен, что ВСУ смогут вернуть Крым до конца августа 2023 года. Озвучивая прогнозы касательно
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