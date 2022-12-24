Соседов раскритиковал Бузову за слова об участнике вокального шоу «Фактор.BY»

Критик Сергей Соседов и певица Ольга Бузова поссорились в эфире вокального шоу «Фактор BY». По словам музыкального эксперта, у телеведущей нет профессионализма и достаточных знаний для того, чтобы быть одним из судей. Также критик уверен, что артистка необъективна в своих оценках. По его словам, это происходит из корыстных соображений.

Соседов раскритиковал Бузову после номера его подопечного.

«Здесь должны говорить только профессионалы. Или педагоги по вокалу, или композиторы, а не просто кто-то. Оля, не по плечу тебе оценивать это выступление. У тебя таких знаний нет. Я просто не могу, когда начинают говорить такую ерунду!»», - гневно сказал Сергей Васильевич.

«Я - это кто-то? Я даже еще не начала ничего говорить про выступление! Вы своим хамством меня просто перебили», - возмутилась Ольга.

«Я хам - вы посмотрите на нее, просто смешно! Я не хочу с ней работать, она только своих за бабки пиарит», - еще больше возмутился историк музыки.