Терапевт Шайдуллина рассказала гражданам РФ о симптомах свиного гриппа H1N1

Врач-терапевт из Нижневартовска рассказала, как в этом году переносят свиной грипп H1N1 заболевшие пациенты. По словам заведующей терапевтического отделения городской поликлиники Нижневартовска Розы Шайдуллиной, свиной грипп опасен пневмонией, менингитом, эндокардитом и геморрагическим синдромом.

«Заболевание свиным гриппом жалуются на выраженный интоксикационный синдром: температуру до 39 градусов, мышечные и головные боли, сильная ломота в теле, сухой кашель. Иногда встречается заложенность носа или какие-нибудь желудочно-кишечные проявления. Также возможны высыпания на теле. Осложнениями у граждан РФ могут быть: пневмония (она очень быстро развивается — в течение 3-4 дней), эндокардит (воспаление оболочки сердца), менингит (воспаление мозга), геморрагический синдром (кровотечение и кровоизлияние)», — заявила Шайдуллина.

По словам доктора, инкубационный период у вируса гриппа короткий. Примерно от нескольких часов до 2-х дней, редко неделю.