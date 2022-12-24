Тимур Родригез и Юлия Паршута появились в свадебной одежде на музыкальном шоу «Дуэты»

В прошедшую пятницу, 23 декабря, телезрители смогли увидеть финал музыкального шоу "Дуэты". Звезд российского шоу-бизнеса за стеклянной стеной ждал артист, с которым в жизни их что-то связывает.

Шоумен Тимур Родригез неоднократно принимал участие в этом проекте. Своей харизмой и хорошим вокалом он подарил приятные эмоции всем присутствующим зрителям.

На этот раз певец выступил в дуэте с исполнительницей Юлией Паршутой. Когда артистка увидела своего партнера, то она завизжала от радости и даже подпрыгнула. Во время исполнения композиции Юля сказала Тимуру, что сегодня он по-особенному красив.

«Вибрато и всхлипы — по этому теперь тебя узнают. Известнейшие всхлипы от Тимура Родригеза», — пошутил судья Сергей Лазарев.

Многие также отметили наряды Паршуты и Родригеза. Звезда облачилась в короткое белое платье с оголенными плечами, Тимур примерил классический черный костюм. Ведущие проекта подметили, что выглядят они словно жених и невеста.



