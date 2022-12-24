RT: украинский режиссёр студии «Квартал 95» Олег Бобало погиб под Бахмутом в ходе боёв в СВО

Известный украинский режиссёр «Квартала-95» из города Львова Олег Бобало был убит в ходе боёв под Бахмутом. Об этом сегодня в социальных сетях написал его близкий коллега Евгений Лавренчук.

"Под Бахмутом погиб мой приятель и коллега — режиссёр Олег Бобало. Его больше нет. Перед глазами пронеслись мгновения из детства, встречи Новых годов, время, когда вместе мы выступали во львовском молодёжном театре "Дебют", затем также в театре Бориса", — заявил Лавренчук.

Трагическое известие подтвердила жена погибшего Анна Яремчук-Бобало. На фронт артист пошел добровольцем.

Олег Бобало —это режиссёр короткометражки "Как казаки". Сценарий которой готовила в том числе Елена Зеленская. В ленте снимался президент Украины Владимир Зеленский.