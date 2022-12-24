«Уэнсдэй» остается самым популярным кинопроектом Netflix четвертую неделю подряд

Мистический детективный сериал «Уэнсдэй» Тима Бертона сохраняет первенство в еженедельном рейтинге самых популярных кинопроектов Netflix четвертую неделю подряд. Так, с 12 по 18 декабря, спустя месяц после премьеры 23 ноября, фильм набрал 174 млн часов просмотров.

В общем и целом с момента релиза телесериал набрал уже 1,2 млрд часов. В настоящее время среди англоязычных проектов Netflix по популярности он уступает 4 сезону «Очень странных дел» (это 1,35 млрд часов просмотров). Но в стриминговом сервисе вносятся изменения в рейтинг самых популярных проектов на основе часов просмотров, которые набраны тем или иным фильмом в первые 28 дней после премьеры. Это значит, что у «Уэнсдэй» осталось два дня до окончания подсчета, а шоу Бертона, по всей видимости, все-таки в топе не сможет обойти «Очень странные дела».

Стоит сказать, что второе место в недельном рейтинге от 12 до 18 декабря досталось документальному сериалу «Гарри и Меган». После выхода трех эпизодов 15 декабря он смог увеличить просмотры с 81,6 млн часов до 97,7 млн часов. Третье место в англоязычном рейтинге у «Рекрута» - экшен-сериала об агенте ЦРУ с Ноем Сентинео в главной роли. Его премьера прошла 16 декабря.