Владимир Винокур рассказал о поиске врачей для заболевшего раком юмориста Пономаренко

Александр Пономаренко, преждевременно ушедший из жизни, вместе со своим братом Валерием являются образцом современного юмора. Старшее поколение хорошо помнит дуэты Мирова и Новицкого, Штепселя и Тарапуньки. Братья Пономаренко стали их современным аналогом. Об этом заявил народный артист РФ Владимир Винокур.

Как подчеркнул комик, Александр и Валерий быстро набрали популярность сразу же после первого выхода на сцену. По словам Винокура, в жизни братья всегда оставались очаровательными людьми.

«Когда заболел Саша, мы перезванивались с Валерой. Я пытался помогать с врачами», — говорит Винокур.

Артист также добавил, что сегодня они вновь созванивался с братом скончавшегося юмориста.

«Это большая утрата. Хочу поклониться родным, друзьям, близким и зрителям. Это была любимая пара, любимые артисты. Вечная память Александру Пономаренко», — со слезами на глазах сказал Владимир Натанович.