Звезда «Универа» Александр Мартынов объяснил нежелание работать Дедом Морозом

Актер Александр Мартынов рассказал о том, как однажды он работал аниматором. Звезда телевизионного сериала «Универ» вспомнил, как он проводил новогоднее мероприятие в гостинице, когда ему было предложено переодеться в костюм Деда Мороза и поздравить ребенка.

«Я очень быстро нашел новогодний костюм, сам нарядился. Поскольку я небольшого роста, то у меня получился не Дед Мороз, а скорее всего какой-то гном с хрипящим голосом», — признался актер.

Артист вспоминает, что тогда ему очень не понравилось работать Дедом Морозом. Как заявил Мартынов, больше он решил не переодеваться в костюм знаменитого новогоднего волшебника.

«Нужно особый талант иметь, нужно чувствовать детей, иметь иносказательную речь. Могу этого персонажа один раз изобразить, но для меня очень энергозатратно. Не люблю я быть Дедом Морозом», — подчеркнул Александр.