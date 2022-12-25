Головченко призвал западные государства перестать навязывать другим свои порядки

Руководитель белорусского правительства Головченко заявил, что западным политическим властям следует перестать находиться в противостоянии с теми государствами, которые не принимают навязываемые ими порядки и представления.

Премьер-министр в эфире телеканала «Белорусь 1» отметил, что США и европейский союз стремятся насаждать в других государствах по всему миру свою модель политического устройства, однако не все ее принимают. В ответ западные страны вступают в противостояние с ними.

Головченко призвал их политическое руководство перестать создавать такую ситуацию и обратиться к решению других актуальных задач глобального масштаба, которые важнее, чем название западной модели демократии. Например, он указал на борьбу с бедностью, экологическими проблемами.