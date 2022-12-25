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Мантуров рассказал о несырьевом экспорте в этом году

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Мантуров рассказал о несырьевом экспорте в этом году
В Мире
Фото из открытых источников

В ходе работы в Уфе координационного учреждения по вопросам промышленности по подведению итогов текущего года один из заместителей руководителя правительства Мантуров сделал заявление о ситуации с экспортом несырьевых и неэнергетических товаров.

Министр торговли и промышленности подчеркнул, что в этом году удалось решить задачу по предотвращению сильного снижения этого вида экспорта. Он привел сведения, согласно которым продажа другим государствам несырьевых неэнергетических товаров уменьшилась за последние десять месяцев только на 1,5% по сравнению с аналогичным показателем за тот же период прошлого года.

Мантуров в качестве дальнейших основных задач в сфере международного экспорта назвал выстраивание новых, более перспективных логистических связей для сбыта товаров промышленности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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