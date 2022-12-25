Представитель киевского режима, входящий в Офис украинского президента, Арестович сделал заявление по вопросу о поставках со стороны США. Он считает, что спустя время американские политические власти могут принять решение о прекращении выделения отчислений на киевский режим. При этом Арестович отметил, что, по его мнению, это не произойдет в ближайшее время.

Он рассчитывает, что законодательный орган США будет продолжать определять финансовые отчисления в течение следующего года. Затем уже, по его мнению, повышается вероятность, что конгресс откажется от дальнейших выделений денежных средств.

Арестович добавил, что в случае, если западные государства прекратят поставки, представители киевского режима продолжат противостояние.