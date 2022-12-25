В США рекордное сокращение добычи газа

Агентство Bloomberg сообщает, что сегодня 25 декабря в США добыча природного газа сократилась на рекордные показатели (на 10 % по сравнению с предыдущими сутками) и составила самый низкий уровень за последние десять лет.

Эта ситуация связана с резким похолоданием и снежными бурями в ряде регионов государства, среди которых и те, в которых проводится добыча газа. Например, в штате Техас, из которого экспортируется значительный объем топлива, сегодня температура воздуха опустилась до отрицательных значений. В результате трубы обледенели.

Между тем сообщается, что по прогнозу такая погода будет сохраняться и завтра, что, скорее всего, приведет к приостановке отправления судов со сжиженным природным газом в Европу из Мексиканского залива.