ГЛАС.RU «АиФ»: В Сети обсуждают трейлер «СамоИронии судьбы» фразой «сняли они, а стыдно мне»

Канал ТНТ разместил трейлер «СамоИронии судьбы». Предполагается, что музыкально-пародийный фильм станет «самым ярким и фееричным событием года на отественном телевидении».

Судя по всему, создатели картины отлично помнят успех проекта «Старые песни о главном» и желают его повторить. Чтобы зрителей точно проняло, надо давить количеством. Звёзд в новогоднем шоу будет много. Еще заправят фильм соусом стендап-юмора — и идея обещает получиться крутой.

Какая судьба ждет пародию «СамоИрония судьбы», неизвестно. Впрочем, зрители, которые посмотрели трейлер, успели поделиться мнением в соцсетях.

«Почему сняли они, а стыдно мне? Без шуток эти уроды уничтожают похабщиной все хорошее, что осталось в нашей культуре. Снимайте свое ублюдство, но зачем уродовать то, что никогда не принадлежало вам?!»

«Без инквизиции не справиться сними. Твари».

«Уверен, что небесная кара настигнет всех, кто приложил похотливую, жадную руку к этому фильму»

«Все больше убеждаюсь, что нужно вводить цензуру... жёсткую. Надоели психи-короли, которым место в Кащенко. Мы заслужили на это?»

«Позор тем, кто ЭТО пропустил в эфиры! А затем глаголим, что патриотизма не хватает! Конечно же, не хватает при таком дебилизме!»