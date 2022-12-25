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Актер Иван Охлобыстин выступил против новогодних голубых огоньков из-за СВО на Украине

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Актер Иван Охлобыстин выступил против новогодних голубых огоньков из-за СВО на Украине
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Фото из открытых источников

Иван Охлобыстин заявил, что во время проведения СВО на Украине (специальной военной операции) в стране стоило бы отказаться от развлекательных программ. По мнению актера, предстоящие новогодние голубые огоньки сейчас неуместны.

Звезда сериала «Интерны» осудил артистов, которые принимают участие в новогодних концертах. Как считает эпатажный артист, таким образом знаменитости издеваются над россиянами. Охлобыстин назвал артистов «мажорами и укросопережеванцами», при этом употребив обсценную лексику. Новогодние программы вызвали у Ивана полное неприятие.

Понимаю, что в очередной раз нас предадут. Поиздеваются всласть. Мажоры, п......и, укросопережеванцы. Это просто разврат, пошлость, предательство, — резюмировал он.

Актер с сожалением констатировал то, что ничего в стране не изменилось, несмотря на то, что пролилось столько крови.

Ничего, рано или поздно кувалда придет ко всем. Играйте музыканты! Мы вам подыграем всей Россией, — возмутился 56-летний артист.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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