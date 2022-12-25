Через два месяца после операции на ноге Юрий Антонов обратился к китайскому знахарю

Юрий Антонов недавно вернулся в РФ из Европы. За рубежом ему провели сложную операцию на ноге. До этого артист был вынужден передвигаться с палкой. В определенный момент боль стала такой сильной, что мэтр решил прекратить выступления.

Антонову рассказали о чудо-враче, который за большие деньги (несколько миллионов рублей) согласился провести лечение. Но реабилитация пока что не принесла желаемого результата. Из-за этого композитор обратился к нетрадиционной медицине.

Недавно летал в Дубай на консультацию к известному китайскому знахарю. Он посоветовал специальные компрессы из трав.

Однако снадобий у целителя не оказалось, поэтому артист вынужден лететь за границу еще раз. Где и когда это произойдет, он не уточнил.

По словам Антонова, знахарь осмотрел ногу и сказал, что операция прошла успешно, но боль уйдет не сразу. Нужно заниматься здоровьем и не сидеть дома. Поэтому в последнее время Юрий Михайлович стал частым гостем на светских мероприятиях.