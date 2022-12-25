Что происходит в жизни победителей детского шоу «Голос»

В эфире Первого канала продолжается 10 сезон популярного шоу «Голос». «Телепрограмма» решила рассказать победителях прежних сезонов. Узнать некоторых из них практически невозможно.

В феврале 17 лет исполнится Рутгеру Гарехту. В 11 лет он выиграл пятый сезон. Сейчас парень продолжает заниматься музыкой: он играет на гитаре, выступает, сочиняет новые треки и выкладывает их на Ютуб.

Десятилетняя певица из Ногинска Алеся Казаченко выиграла 7-й сезон в сам разгар пандемии. Прошло три года, но вокалистка продолжает заниматься в академии Крутого, учится играть на гитаре, иногда появляется на ТВ. Кроме того, девушка выходила в полуфинал нацотбора на «Детское Евровидение» и спела со своим наставником Бастой в грандиозном концерте в «Лужниках» перед 70 тыс. человек.

Алиса Кожикина выиграла 1 сезон «Голоса» под руководством наставника Максима Фадеева в 2014 году. Сразу же она заключила контракт с Universal Music. Затем юная певица выступила на «Детском Евровидении» и после этого набрала мощный ход. Она пела партии в мюзиклах, исполняла композиции для мультиков, участвовала в передаче иллюзионистов, а с 13 лет начала давать концерты!

Нино Чеснер ворвалась в шестой сезон шоу и сразу дла всем понять, что она потенциальная победительница. Позже девочка выиграла еще в нескольких музыкальных фестивалях, она стала стипендиатом фонда Спивакова. Также выступила в телешоу «Лучше всех» и выиграла в проекте «Король караоке».