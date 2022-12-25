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Екатеринбурженка победила в шоу «Битва шефов» с Константином Ивлевым

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Екатеринбурженка победила в шоу «Битва шефов» с Константином Ивлевым
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Фото из открытых источников


На канале «Пятница» вышел 21 выпуск кулинарного проекта «Битва шефов», ведущими которого являются Ренат Агзамов и Константин Ивлев. В реалити-шоу приняли участие трое поваров из Екатеринбурга, но только один одержал победу.

Для участников финальным заданием было приготовление блюда «Фальшивый заяц» по рецепту из книги Похлебкина. После подведения итогов главные шеф-повара России объявили победителя. Им стала Мария Торопицина, маркетолог из Екатеринбурга.

Сын мне как-то сказал: «Мама, ты просто должна пойти к Константину Ивлеву в команду. Если победишь, то он тебя обнимет». Вот, все случилось так, как говорил сын. Я победила, — вспоминает Мария Торопицина.

Отметим, что кулинар-любитель увлекалась приготовлением вкусной еды с самого детства. Однако углубилась в эту тему женщина совсем недавно — когда в мире началась пандемия коронавируса. За один год победительнице удалось пройти кулинарные онлайн-курсы. Нто этого хватило, чтобы навсегда покорить сердца известных шеф-поваров.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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