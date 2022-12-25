Екатеринбурженка победила в шоу «Битва шефов» с Константином Ивлевым

Данные о первых пациентах, заболевших гриппом, появились в конце ноября 2022 года. Буквально за несколько недель он превратился в главное вирусное
В Москве диагностировали у 32 человек менингит. Но самое главное, что эта болезнь распространяется среди скученно и тесно живущих людей. Завезли в
В центре Екатеринбурга этой ночью сняли баннер с буквой Z, который был размещен в поддержку российской армии еще 13 апреля. Вывешенный плакат убрали
Врач-терапевт из Нижневартовска рассказала, как в этом году переносят свиной грипп H1N1 заболевшие пациенты. По словам заведующей терапевтического
Недавно Женя Огурцова призналась в том, что ее дочь Ева страдает от редкого генетического заболевания — ахондроплазии. Сегодня же звезда сериала
Данные о первых пациентах, заболевших гриппом, появились в конце ноября 2022 года. Буквально за несколько недель он превратился в главное вирусное
Включение Адмиралтейского района Петербурга в зону платной парковки в ноябре вызвало бурную реакцию у проживающих там автомобилистов, которые не
Грядущие новогодние праздники будут скромнее, чем годом ранее. Из-за подорожания продуктов в Петербурге многие откажутся от икры и красной рыбы. Об
После заявления губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о необходимости создать «соответствующие условия», а также оказывать помощь и
Научный работник института США и Канады Российской Академии наук Васильев в интервью агентству РИА Новости поделился своим мнением по вопросу о
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