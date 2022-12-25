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Есть все ресурсы и возможности: военный эксперт Кошкин о возможном крупном наступлении ВС РФ

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Есть все ресурсы и возможности: военный эксперт Кошкин о возможном крупном наступлении ВС РФ
Военные новости
Фото из открытых источников

Военный эксперт и профессор Андрей Кошкин заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации обладают возможностями и ресурсами для начала зимней наступательной операции по освобождению Херсона и Краматорска.

Он отметил, что командование армии РФ никогда не сообщало о паузе в боевых действиях. Напротив, долгое время оно готовило основу для продвижения вперед, перебрасывало резервы и копило силы. Сейчас этот процесс завершен:

«Ни о какой остановке (боевых действий – прим. ред.) никто не заявлял. Все говорили о том, что будут активные боевые действия. Линия боевого соприкосновения сегодня стабилизировалась. Это порядка немногим больше 800 км. Мы смогли ее обеспечить надежно и перейти в некую фазу активной обороны.

У нас есть ресурсы, резервы, как по численности военнослужащих, поскольку прошла частичная мобилизация, так и по ресурсам, вооружениям, боевой технике, а главное — боеприпасам. Естественно, мы ожидаем активного наступления».

Кроме того, данную возможность обеспечили успехи и тактика ЧВК «Вагнер» в районе Бахмута. Именно там сейчас российские штурмовики сковали крупные силы украинской армии. В ожесточенных боях, которые некоторые отечественные и западные СМИ называют «Бахмутской мясорубкой», «музыканты» перемалывают наиболее боеспособные части врага.

Кошкин прокомментировал возможное появление Белорусского направления. Он считает, что вероятность какого-либо вмешательства со стороны Белоруссии растет на фоне все более агрессивной политики блока НАТО:

«В отношении Белорусского направления ведутся серьезные разговоры. Не случайно наш президент ездил в Минск, встречался с Лукашенко. Практически три года такого не было. Уже давно он там не был. Состоялись серьезные переговоры. Пока что речь идет об угрозе со стороны НАТО западным границам Союзного государства».

Тем не менее Кошкин считает, что далеко не вся информация о ходе СВО находится в открытом доступе. Значительная часть сведений доступна лишь сотрудникам соответствующих органов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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