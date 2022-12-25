Григорий Лепс подарил артисту Панайотову бриллиантовую серьгу стоимостью в 1 миллион рублей

В текущем году у певца Александра Панайотова закончился пятилетний контракт с Григорием Лепсом. Продлевать его знаменитости не пожелали. Впрочем, о своем старшем коллеге и наставнике Панайотов не забывает. Он уверяет, что до сих пор поддерживает хорошие отношения с Лепсом.

На днях Александр появился на одном из праздничных концертов. Все присутствующие обратили свое внимание на роскошную серьгу в левом ухе артиста. Глаз не возможно оторвать!

Это подарок от Григория Викторовича, — сказал певец и показал роскошную бриллиантовую сережку.

Такое украшение стоит не менее 1 миллиона рублей. Но для бывшего подопечного Лепсу, по всей видимости, никаких не жалко денег.

Не знаю, сколько здесь каратов, однако мне она очень нравится. Главное, не она сильно сверкает. Как однажды сказал Николай Цискаридзе: «настоящие бриллианты не сверкают на сцене. Сверкают лишь стразы - заключил исполнитель.