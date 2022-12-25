Яна Рудковская впервые откровенно рассказала о ссорах с Евгением Плющенко

Яна Рудковская в недавнем откровенном разговоре с Валерией Кудрявцевой в рамках теелвизионного шоу "Секрет на миллион" на канале НТВ впервые откровенно рассказала о ссорах со своим мужем Евгением Плющенко. Как призналась продюсер, однажды их отношения с супругом были на грани разрыва.

По словам Рудковской, произошел сильный конфликт еще в 2008 году, когда она жила в Москве, а ее будущий супург в Петербурге. Тогда Плющенко со всей серьезностью заявил, что они, по всей видимости, друг к другу не подходят. Более того, в то время Яна принимала участие в "Ледниковом периоде", откуда ее и выгнал Евгений Плющенко, хотя звезда в тот вечер выступала с высокой температурой.

В итоге все сложилось и свадьба знаменитостей состоялась в 2009 году. Супурги воспитывают двух общих сыновей - Арсения и Александра.

Сам Евгений заявил, что безумно любит свою жену и за все 16 лет совместной жизни он полностью ее изучил. Сейчас фигурист не представляет себя без Яны. Также спортсмен признался, что ему тяжело надолго уезжать без жены, так ак он сильно по ней скучает.