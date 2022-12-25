Экстрасенс Влад Череватый: «После 23 сезона шоу меня стали узнавать на улице»

Один из самых ярких участников 23 сезона «Новой Битвы экстрасенсов», 28-летний экстрасенс Влад Череватый победил в финале проекта, который зрители увидели уже в минувшую субботу, 24 декабря на канале ТНТ. Парень рассказал журналистам о своем участии в шоу, о соперниках и Новом годе.

По словам экстрасенса, главный соперником в этом сезоне он считал Лину. Ангелину Влад соперником не считал, хотя отметил, что она достойна финала.

По словам чернокнижника, в 12-13 лет он начал понимать, что особенный человек. В 15-16 лет точно осознавал, что за ним стоит некая , далеко не от Бога. Сейчас у парня огромная фан-база, очень много поклонников, его стали узнавать на улицах. Влад женат, у него подрастает 11-месячный сын.

Влад добавил, что 2023 год – самый нестандартный, отрезвляющий, год рисков. Многие снимут розовые очки и начнут действовать. Придется что-то менять в жизни, сидеть, сложа руки, не получится.

К слову, в «Новой Битве экстрасенсов» Череватый участвует второй раз. В 22-ом сезоне он занял второе место.