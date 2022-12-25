Кристина Орбакайте обратилась к подписчикам с таким же заявлением, как и Максим Галкин

После участия в музыкальном телешоу «Дуэты» с композитором Игорем Николаевым и громкого скандала Орбакайте отправилась в Америку. В США сейчас находится вся семья артистки. Но оказалось, что Кристина попала в поле зрения мошенников. От ее имени неизвестные преступники начали отправлять сообщения в социальных сетях.