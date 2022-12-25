Латвийская певица Лайма Вайкуле записала поклонникам рождественское поздравление на русском языке

Лайма Вайкуле вновь оказалась в центре громкого скандала. Произошел инцидент после публикации нового поста с рождественским поздравлением, которое было записано на русском языке.

В России Лайму всегда любили. По крайней мере до того момента, пока она открыто не заговорила о поддержке украинцев и их властей. Также артистка дала несколько провокационных интервью на политические темы. После этого Вайкуле регулярно становится фигуранткой хейта и критики.

Несмотря на негатив певица хорошо относится к РФ и россиянам, которые поддерживают ее гражданскую позицию. В преддверии Рождества исполнительница записала для жителей России видеопоздравление, причем на русском языке. Хотя поздравление носило мирный характер и не касалось конфликта на Украине, нашлись те, кто воспринял новое сообщение в штыки. Пост звезды набрал много отрицательных комментарией.

Лайма айкуле постаралась быть выше этого. И своим друзьям, и своим недоброжелателям она пожелала белого, чистого, мирного, светлого, солнечного Рождества.







