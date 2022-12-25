Лера Кудрявцева набросилась на Сергея Соседова на музыкальном шоу «Суперстар! Возвращение»

Очередной выпуск телевизионного шоу "Суперстар! Возвращение" и в этот раз не обошелся без скандалов. Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал Алену Иванцову за исполнение композиции Игоря Крутого.

Как заявил эксперт, выступление артистки - это далеко не уровень полуфинала. Неожиданно на защиту певицы встала телеведущая Лера Кудрявцева. Звездная блондинка была в восторге от номера в целом и от самого исполнения песни. Лера в конце концов решила высказать все, что она думает о музыкальном критике.





"Иногда мне так хочется его просто прихлопнуть. Несмотря на то, что я являюсь твоей фанаткой, Сережа, мне хочется подойти и тюкнуть по затылку тебя. Ты все сказал не так. Алена, ты его не слушай сегодня. Это было потрясающее и великолепное исполнение. Бегали мурашки", - призналась Кудрявцева.