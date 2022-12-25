Марат Башаров досрочно попрощался со зрителями шоу «Ледниковый период»

В 11 этапе ледового шоу "Ледниковый период" Марат Башаров досрочно попрощался со зрителями, несмотря на то, что в паре с Оксаной Домниной он занимает лидирующие позиции перед грядущим финалом. Поклонники заподозрили, что пару обгонят иные финалисты.

В прошедшем выпуске Оксана Домнина вместе с Маратом Башаровым катались под трагическую композицию "Замыкая круг". Песню они которую записали собственными голосами, словно прощаясь со зрителями.

Фанаты предположили, что пара даже не рассчитывает на победу, поэтому в финале может произойти что-либо серьезное, в том числе падение.

Касательно их проката в 11 выпуске, выступление пары вызвало огромную симпатию у Татьяны Тарасовой. За проделанную работу они получили высший балл. Следующую позицию в турнирной таблице заняли Елизавета Арзамасова вместе с Никитой Кацалаповым. Они выступили на льду со страстным танцем под легендарный хит Владимира Высоцкого "Кони привередливые".

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