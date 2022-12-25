Маша Распутина заявила, что уже восемь лет не может посетить могилу своей матери на Украине

Маша Распутина из-за происходящих на Украине событий уже 8 лет не может приехать на могилу своей родной матери, которая похоронена там. Звезда очень переживает, что в этой ситуации бессильна.

Конечно же, мне очень тяжело из-за этого. Раньше с мужем каждый год бывали на Украине. Первым делом мы заезжали на кладбище. Теперь остается лишь молиться за маму каждый день. Что мне еще делать? Каждый должен молиться за упокой душ своих родственников.

Несмотря на то, что артистка не может приехать на могилу самого близкого человека, могила ее мамы всегда находится в идеальном состоянии. За погребением ухаживает священник одной из местных церквей. Он также регулярно делится снимками с певицей.

С матерью Распутина всегда была очень близка. Женщина поддерживала дочь во всех ее начинаниях. Правда, успех дочки она так и не увидела, поскольку умерла от онкологиии за несколько лет до того, как Маша появилась на большой сцене.