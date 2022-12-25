Муж Маши Распутиной опроверг слухи о романе певицы с Филиппом Киркоровым

Муж известной российской певицы Маши Распутиной Виктор Захаров в своей последней беседе с журналистами «Абзаца» решил прокомментировать многочисленные слухи о возможном романе своей жены с Филиппом Киркоровым, которые муссируются в Сети.

Ранее в интервью телеведущему Борису Корчевникову Маша Распутина признавалась, что поп-король российской эстрады в неё в молодости был влюблен. Поклонники артистки начали подозревать, что у знаменитых звезд могли быть тайные отношения.

«Это некрасиво и смешно. Какой роман может быть у Марии с Филиппом? Никакого не было романа. Спели они «Чайную розу» – на этом все. Она со мной 23 года», – спокойно ответил супруг певицы.

Напомним, что песню «Роза чайная» Распутина и Киркоров исполнили в 2003 году. Композиция стремительно обрела популярность. Поклонники артистов начали обсуждать их возможную романтическую связь.