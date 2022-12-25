Муж окобольной Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев изменился до неузнаваемости

Муж окобольной Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев изменился до неузнаваемости. Произошло это намеренно ради преображения в короля на новом шоу "История любви Шахерезады".

Гримеры так сильно "состарили" Чернышева, что узнать его получалось не всем поклонникам. Борода, грим, седые волосы, корона – все это запутало зрителей. Неизменным осталось только безупречное катание Петра на льду.

Заметим, что ежегодно олимпийская чемпионка Татьяна Навка представляет сказочное шоу накануне Нового года. На этот раз звезду вдохновила легенда о Шахерезаде. На ледовой арене в "Мегаспорте" спортсменка оживила героев истории о восточной чаровнице.

В главных ролях, помимо Навки и Чернышева, выступили Камила Валиева, Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева, Виктория Синицина.

Премьеру новогоднего ледового шоу посетил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В конце он подарил своей жене шикарный огромный букет роз и страстный поцелуй.







