На канале ТНТ выставили Загитову и Щербакову «глупыми и косноязычными»

Телеканал ТНТ представил зрителям новый выпуск юмористического проекта «Однажды в России». Во время шоу разнесли в пух и прах популярную программу Первого канала «Ледниковый период».

Авторы программы в довольно жесткой пародии переименовали известное шоу в «Ледниковый этап», которое, как полагается, вели трое ведущих. Алексей Яробингудин (юморист Азамат Мусагалиев выступил в роли Алексея Ягудина), был опытен и профессионален, попытался помочь своим соведущим.

Алину За мной не занимать Гитову (Яна Кошкина сыграла Алину Загитову), а Анну-Алексей Щербакову (Екатерина Вяликов сыграла Анну Щербакову). Им, к слову, досталось больше всего. Телеканал выставил фигуристок «косноязычными и глупыми». В пародии «олимпийские чемпионки РФ» не смогли связать и двух слов. Спортсменкам даже суфлер не смог помочь.